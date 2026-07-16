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Já escolheu o seu favorito? A Madeira entra este sábado na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

Já escolheu o seu favorito? A Madeira entra este sábado na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal - TVI
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Chegou a vez da Madeira: conheça os 21 locais que estão na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
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A Região Autónoma da Madeira recebe, no próximo sábado, nova edição das Novas 7 Maravilhas de Portugal, numa emissão especial em direto da TVI e TVI PLAYER, entre as 14h e as 18h, a partir do Passeio Marítimo do Funchal (APRAM), junto ao Heliporto.

Ao longo da tarde serão revelados os patrimónios madeirenses mais votados pelo público, que asseguram a passagem à fase seguinte do concurso, numa emissão dedicada à celebração da identidade, da história e da riqueza patrimonial da Região Autónoma da Madeira.

Com apresentação de Maria Cerqueira Gomes, o programa dará a conhecer alguns dos mais relevantes exemplos do património histórico, arquitetónico, cultural e turístico da Madeira, aproximando os portugueses das histórias, das comunidades e dos territórios que fazem parte da identidade nacional.

A votação pública pode ser efetuada por telefone, através dos números associados a cada candidato, ou por via digital, através da aplicação TVI Pass, com um custo de 1€ + IVA por voto (Serviço TVI / MEO / 7 Maravilhas).

VOTE NA TVI PASS

LISTA OFICIAL DOS 21 CANDIDATOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Categoria CASTELOS

  • Fortaleza de S. Tiago – Funchal — 761 207 127
  • Forte de N. Sra. do Amparo – Machico — 761 207 128
  • Forte de S. João do Pico – Funchal — 761 207 129

Categoria GRANDES OBRAS

  • Aeroporto Cristiano Ronaldo — 761 207 130
  • Porto de Abrigo do Porto Santo — 761 207 131
  • Teleférico da Rocha do Navio – Santana — 761 207 132

Categoria HISTÓRIA

  • Casas de Colmo – Santana — 761 207 133
  • Colégio dos Jesuítas – Funchal — 761 207 134
  • Palácio de S. Lourenço – Funchal — 761 207 135

Categoria RELIGIÃO

  • Convento de Santa Clara – Funchal — 761 207 136
  • Igreja Matriz de S. Jorge – Santana — 761 207 137
  • Sé do Funchal — 761 207 138

Categoria SÉCULO XX

  • Centro de Congressos da Madeira — 761 207 139
  • Mercado dos Lavradores – Funchal — 761 207 140
  • Palácio da Justiça – Funchal — 761 207 141

Categoria SÉCULO XXI

  • Casa das Mudas – Calheta — 761 207 142
  • Centro Cultural e de Congressos – Porto Santo — 761 207 143
  • Fórum Machico — 761 207 144

Categoria TURISMO

  • Jardim Monte Palace Madeira — 761 207 145
  • Levada do Caldeirão Verde – Santana — 761 207 146
  • Piscinas Naturais do Seixal – Porto Moniz— 761 207 147

As eliminatórias regionais prolongam-se até 29 de agosto, culminando com o apuramento dos patrimónios que vão disputar a Fase Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

Para Luís Segadães, Presidente das 7 Maravilhas de Portugal®, “a Madeira tem uma identidade que não se explica apenas pela paisagem. Explica-se pelas obras, pela história, pela cultura e pelas comunidades que fizeram deste território um lugar único. Esta emissão é uma oportunidade para mostrar ao país uma Madeira que vai muito além da imagem turística que todos conhecemos.”

A emissão especial dedicada à Região Autónoma da Madeira conta com o apoio institucional de entidades com um papel estratégico na dinamização da economia regional, que reconhecem nesta iniciativa um importante veículo de promoção do território e de valorização das respetivas estratégias de desenvolvimento: a Secretaria Regional da Economia, INVEST MADEIRA  e a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Nas palavras de José Manuel Rodrigues, Secretário Regional da Economia: “A realização da Final Regional das 7 Maravilhas de Portugal na Madeira traduz o reconhecimento de um património que faz parte da identidade coletiva do País e constitui, simultaneamente, uma oportunidade para reafirmar a presença da Região no espaço mediático nacional através de uma iniciativa que valoriza os territórios a partir daquilo que os distingue. Para a Madeira, esta projeção tem um significado que vai além da dimensão promocional: contribui para consolidar uma imagem assente na autenticidade, na qualidade e na capacidade de transformar recursos endógenos em desenvolvimento económico sustentável. Quando o património, a cultura e a paisagem são valorizados como ativos estratégicos, estamos também a criar condições para gerar mais valor, atrair talento, investimento e visitantes, reforçando a competitividade da Região.”

Por sua vez, Ana Filipa Ferreira, Diretora Executiva da INVEST MADEIRA, afirma: “Participar nas Novas 7 Maravilhas de Portugal é uma forma de promover a ilha da Madeira em especial na atração de turismo a conhecer a ilha contribuindo para sustentabilidade económica da região, que tem no turismo a sua principal alavanca. Esta divulgação atrai investimento, dinamiza o comércio local, combate a sazonalidade e projeta internacionalmente o património.”

Já Paula Cabaço, Presidente do Conselho de Administração da APRAM sublinha: “A APRAM associa-se com entusiasmo às Novas 7 Maravilhas de Portugal® porque acredita que esta iniciativa é uma excelente montra para promover os portos da Região e o seu património marítimo. A distinção do Porto de Abrigo do Porto Santo reforça o valor das nossas infraestruturas portuárias e contribui para projetar a Região como um destino de excelência, onde o mar é um dos seus maiores ativos.”

Mais do que uma competição, as Novas 7 Maravilhas de Portugal® são um motor de valorização do património e de promoção dos destinos turísticos nacionais. Ao mobilizar comunidades, instituições e cidadãos, a iniciativa dá visibilidade aos territórios, reforça a sua identidade e contribui para afirmar Portugal como um destino de excelência, destacando a diversidade e autenticidade do seu património cultural, histórico e natural.

Todo o processo é auditado pela PwC, garantindo a transparência e a integridade do concurso. A lista completa dos patrimónios concorrentes, organizada por região e categoria, está disponível em 7maravilhas.pt.

Toda a dinâmica do concurso pode ser acompanhada diariamente nas redes sociais das 7 Maravilhas de Portugal, no Instagram, Facebook e YouTube.

A edição de 2026 das Novas 7 Maravilhas de Portugal® conta com o apoio do VisitPortugal.

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