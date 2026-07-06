Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Quem matou o Galo de Barcelos? A primeira novela vertical da TVI está cheia de mistério e reviravoltas

  • Redação TVI
  • 6 jul, 12:11
Quem matou o Galo de Barcelos? A primeira novela vertical da TVI está cheia de mistério e reviravoltas - TVI
Quem matou o Galo de Barcelos?
Quem matou o Galo de Barcelos?

TVI estreia a sua primeira novela vertical, disponível no TVI Player e nas redes sociais a partir de 13 de julho.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A TVI prepara-se para estrear um novo formato de ficção nacional. Chama-se "Quem Matou o Galo de Barcelos?" e marca a chegada das novelas verticais, um modelo de storytelling pensado para consumo digital que tem conquistado cada vez mais espaço nos mercados internacionais.

A estreia está marcada para 13 de julho, no TVI Player e nas redes sociais da TVI. A produção conta com 60 episódios de cerca de dois minutos, permitindo uma experiência de visualização rápida ou contínua, ao ritmo de cada utilizador.

Mistério, humor, ambição e muitas reviravoltas são os ingredientes desta história, que acompanha uma família reunida numa mansão isolada após um crime inesperado.

Um assassinato, uma herança milionária e um galo desaparecido

Tudo começa com o assassinato do bilionário Barcelos. Para terem acesso à sua fortuna, os seus gananciosos herdeiros terão de resolver um enigma: a chave para a herança está no icónico Galo de Barcelos, que desapareceu na noite do crime.

Isolados do mundo exterior numa sombria mansão, todos os membros da família passam a ser simultaneamente suspeitos e rivais numa corrida para encontrar o galo desaparecido. Entre segredos, traições e revelações inesperadas, ninguém é inocente e qualquer um pode ser o assassino.

Só quando o galo cantar será finalmente revelada a verdade.

Com "Quem Matou o Galo de Barcelos?", a TVI reforça a aposta em novos formatos digitais e numa forma de contar histórias adaptada aos hábitos de consumo atuais, levando a ficção nacional a novos públicos através de conteúdos curtos, envolventes e pensados para plataformas digitais.

A novela reúne um elenco de luxo, composto por Joana de Verona, Tomás Alves, Susana Arrais, Inês Aguiar, Ângelo Rodrigues, Miguel Amorim, João Craveiro, Diana Nicolau, Sérgio Silva e Frederico Barata, que dão vida às personagens desta intriga repleta de mistério e suspense.

Mais Vistos

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre que Pedro teve um filho com outra mulher e pede-lhe explicações

A Madrasta
Hoje
1

Fernanda Serrano partilha imagens inéditas da filha e emociona-se: "O coração de mãe não podia estar mais cheio"

A Protegida
ter, 7 jul
2

«Ser pai é isto»: Pedro Bianchi Prata rende-se ao filho numa declaração de amor que vai emocioná-lo

Ontem
3

Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo tenta agredir Francisca?

A Madrasta
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Revelado o grande segredo de Delfina

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «A Madrasta»: Xavier teme morrer e confia o seu maior segredo a Pedro

A Madrasta
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Protegida»: Laura é raptada

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo tenta agredir Francisca?

A Madrasta
Hoje

“Tenho muito orgulho em ti, em nós!”: a declaração de amor de Maria Sampaio que não passou despercebida

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra testemunha crucial do caso António/ Débora

Terra Forte
Hoje

“Não era o final que queríamos”: João Neves não esconde a emoção

Hoje

"Não estou preparado para viver isso, nem quero estar”: a emocionante declaração de Pedro Bianchi Prata a Maria Botelho Moniz

Ontem
FORA DO ECRÃ

“Tenho muito orgulho em ti, em nós!”: a declaração de amor de Maria Sampaio que não passou despercebida

Hoje

“Não era o final que queríamos”: João Neves não esconde a emoção

Hoje

"Não estou preparado para viver isso, nem quero estar”: a emocionante declaração de Pedro Bianchi Prata a Maria Botelho Moniz

Ontem

Aos 45 anos, atriz da TVI mostra-se mais sensual do que nunca em biquíni

Ontem

Após férias de sonho, José Condessa deixa fãs intrigados com mensagem misteriosa

Ontem

«Ser pai é isto»: Pedro Bianchi Prata rende-se ao filho numa declaração de amor que vai emocioná-lo

Ontem
Mais Fora do Ecrã