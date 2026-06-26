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«Coração de Mãe» é a nova aposta da TVI e já está em gravações

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
«Coração de Mãe» é a nova aposta da TVI e já está em gravações - TVI

Com uma combinação de drama, emoção e personagens que prometem conquistar o público desde o primeiro episódio, a novela surge como uma das grandes apostas da estação para os próximos meses.

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Arrancaram esta semana as gravações de «Coração de Mãe», o novo grande projeto de ficção da TVI, uma novela que se prepara para levar ao ecrã uma história marcada por emoções fortes.

Produzida pela Plural Entertainment e escrita por Sara Sampaio Simões, Elisabete Moreira e Ricardo Silveirinha, a nova trama começou a ganhar forma entre estúdios e cenários exteriores, onde já foram registadas algumas das cenas mais intensas desta produção.

Mas o que estará por detrás desta história?

«Coração de Mãe» mergulha num universo onde o amor incondicional enfrenta limites inesperados, os sacrifícios podem ter consequências irreversíveis e os dilemas sociais assumem um papel central na narrativa.

Com uma combinação de drama, emoção e personagens que prometem conquistar o público desde o primeiro episódio, a novela surge como uma das grandes apostas da estação para os próximos meses.

Que desafios irão enfrentar as personagens? Até onde pode ir uma mãe para proteger quem ama? As respostas começam agora a ser construídas nos bastidores de uma produção que já está a gerar expectativa.

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