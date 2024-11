Fernanda Serrano apresenta Clarice e até Paulo Pires já reagiu!

Fernanda Serrano recorreu à sua conta de Instagram para mostrar que mudou o visual e que já não está loira. Mas, a razão é bastante simples: a atriz prepara-se para abraçar um novo projeto da ficção e, por sua vez, uma nova personagem.

Clarice será o nome da personagem que vai interpretar, dizendo, assim, adeus a Júlia de «Cacau»: «My next love… Clarice! A despedir-me da minha Júlia, que nos passou tantas mensagens boas para tantas mulheres como nós, que precisamos de um abre olhos na nossa vida e passarmos a valorizar-nos mais. Hoje e Sempre…».

Paulo Pires não resistiu e comentou: «Espera por mim Clarice». Também Inês Herédia deixou um comentário: «AMO-TE CLARICE».

Recorde-se que no mês de outubro, a artista esteve no programa «Em Família», onde levantou a ponta do véu do que está por detrás de Clarice: