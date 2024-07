Nova novela da TVI é filmada em Angola

O novo projeto de ficção da TVI vai levar os espectadores a terras angolanas e a paisagens únicas, que vão ser palco de uma grande história de amor entre uma portuguesa e um angolano.

O coração da novela é uma grande fazenda em Angola e a trama desenrola-se entre aquele país e Portugal, retratando uma realidade em que as deslumbrantes províncias angolanas e as ricas tradições culturais convivem com a modernidade do seu mundo empresarial.

As personagens principais protagonizam uma história de amor inesperada e repleta de obstáculos. Forçado a disputar com a jovem portuguesa a fazenda que lhe calhou em herança, o jovem angolano terá de escolher entre a convicção e a paixão.

Esta é uma obra de ficção da autoria de Maria João Mira. A Direção de Projeto está a cargo de Edgard Miranda.

Recorde-se que na festa de verão da TVI, José Eduardo Moniz revelou que este projeto: «Vai estrear entre outubro e novembro e vamos iniciar as gravações em agosto já com as nossas equipas a deslocarem-se para Angola».

No mesmo dia, Diogo Infante contou: «Nós íamos os três participar no próximo projeto, a Rita já não vai porque teve aqui um pequeno impedimento. Mas é por uma boa causa. Estamos entusiasmados, é mais um projeto desafiante ainda não sabemos muito bem o que vai ser, sabemos que vamos ter de ir até Angola, a história passa-se em Angola». Paulo Pires mostra-se entusiasmado com este desafio e afirmou: “É um prazer ir até Angola, nunca estive em Angola. A minha personagem é alguém de facto que vive mesmo em Angola, portanto terei muitas cenas lá e estou com muita vontade de iniciar este projeto». <br />

Kelly Bailey, também, faz parte do elenco, onde será protagonista, e está mais entusiasmada do que nunca: