Amor à prova: fãs revoltam-se por Alice acabar o namoro com Cris

Os mais recentes acontecimentos de Amor à Prova deixaram os espectadores de coração partido. Num vídeo partilhado pela TVI nas redes sociais, Alice e Cris protagonizam uma discussão intensa que culmina no fim da relação, um momento que gerou uma onda de reações entre os fãs da novela.

Na publicação, a TVI não escondeu a emoção do momento e escreveu: "Estamos com o coração destroçado. Quem mais? 💔".

Nos comentários, os seguidores mostraram-se indignados com a decisão de Alice e não esconderam o apoio a Cris. "Ohhhhh Alice a sério????? 😢😢😢 não podia ser de forma diferente", lamentou uma fã. Outro internauta escreveu simplesmente: "Tadinho do Cris 💔".

As críticas à personagem de Alice multiplicaram-se. "Alice é muito mal agradecida!!", pode ler-se entre as dezenas de comentários deixados na publicação.

Apesar da separação, muitos espectadores continuam a acreditar numa reconciliação. "Espero que Alice se arrependa e volte com ele, no final disto tudo o Cris ama a Alice muito. 🥰", escreveu uma seguidora, refletindo o sentimento de muitos fãs do casal.

Já outros mostram curiosidade sobre os próximos desenvolvimentos da trama: "Aiai!!!!!! agora tem a mãe e o pai verdadeiro vamos ver como vai ser 😉😉🤗", comentou uma telespectadora.

Resta agora saber se este adeus será definitivo ou se Alice e Cris ainda terão uma nova oportunidade para lutar pelo amor que conquistou os fãs da novela.