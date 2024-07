Vem aí uma nova novela, que promete «fazer história na televisão em Portugal»!

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, decorreu a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa. Diogo Infante, José Eduardo Moniz, Rita Pereira e Paulo Pires falam sobre o novo projeto da ficção. Contudo, devido à sua gravidez, Rita Pereira não irá integrar o elenco.

José Eduardo Moniz revela: «Temos vários produtos de ficção que vão fazer história na televisão em Portugal não tenho dúvidas, a próxima é já uma novela produzida em Angola. Vai estrear entre outubro e novembro e vamos iniciar as gravações em agosto já com as nossas equipas a deslocarem-se para Angola.

Diogo Infante revela: «Nós íamos os três participar no próximo projeto, a Rita já não vai porque teve aqui um pequeno impedimento. Mas é por uma boa causa. Estamos entusiasmados, é mais um projeto desafiante ainda não sabemos muito bem o que vai ser, sabemos que vamos ter de ir até Angola, a história passa-se em Angola».

Paulo Pires mostra-se entusiasmado com o projeto e afirma: “É um prazer ir até Angola, nunca estive em Angola. A minha personagem é alguém de facto que vive mesmo em Angola, portanto terei muitas cenas lá e estou com muita vontade de iniciar este projeto».