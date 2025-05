A 2ª temporada de «A Fazenda» estreia hoje. Eis tudo o que lhe podemos revelar

A segunda temporada de «A Fazenda» estreia esta segunda-feira, 12 de maio de 2025, e promete muitas revelações.

O que pode esperar da nova temporada?

Quando se descobre que Eva (Margarida Corceiro) é filha de Gaspar (Nuno Lopes) e não de Miguel (Diogo Infante), a antiga rivalidade entre ambos atinge o seu auge.

Agora, com Eva em risco de ser presa por acusações forjadas, Miguel impõe a Gaspar um ultimato cruel: Entregar todo o seu vasto património, fruto de uma vida de trabalho ou assistir ao sofrimento da única pessoa que lhe resta: a filha.

Empobrecido, sozinho e sem apoios, Gaspar é forçado a recomeçar do zero, enfrentando a dureza da vida numa pequena lavra em Angola. Mas Miguel, agora dono de tudo o que era de Gaspar, não se contenta com aquela vitória e intensifica as investidas contra o rival.

Num jogo onde, a cada momento, surgem novas cartas que podem mudar tudo, permanece uma certeza: No final, só um deles sairá vencedor.

Recorde-se que Miguel desde o começo da primeira temporada, que tem tentado destruir Gaspar: