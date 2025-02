Vem aí em «A Fazenda»: Gaspar é encontrado sem sentidos

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) senta-se ao computador a escrever um e-mail a questionar Leonor (Dalila Carmo) por que decidiu abortar o bebé sem lhe dizer nada.

Talu (Evandro Gomes) acaba por ir ver o que se passa com Gaspar, com Mena (Cíntia Semedo) a dizer que ele está há horas fechado no escritório. Talu chama Gaspar sem obter resposta, acabando por arrombar a porta.

Talu e Mena veem preocupados Gaspar caído desmaiado no chão. Talu ordena a Mena que chame já o Dr. Mendonça e Januário (Hoji Fortuna) para irem já com Gaspar para o posto médico.

Recorde-se que os ânimos entre Gaspar e Talu têm estado exaltados: