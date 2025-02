Vem aí em «A Fazenda»: Gaspar lança mistério sobre o verdadeiro pai de Talu

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) vai à fazenda e desobedece a Mena indicando que quer falar com Gaspar (Nuno Lopes). Este surge, e diz a Talu ter a certeza que Lukenia (Rita Cruz) se foi embora para ir ter com Ivandro (Vitor Hugo), o seu amante, e a quem se aliou para o tentarem matar. Talu continua a defender a mãe, com Gaspar a espicaçá-lo para ir perguntar a Lukenia quem é o seu pai.

Januário (Hoji Fortuna) fica aflito por ouvir Talu a pressionar Gaspar para que lhe conte o que sabe do seu pai. Januário diz rapidamente a Talu que ele tem de esquecer esse homem e que tem de se afastar de Gaspar. Talu vinca que não vai deixar que ele continue a acusar Lukenia injustamente. Januário vai buscar a sua espingarda, dizendo que Ivandro tem de ser capturado.

Afinal, quem é o pai de Talu?

Relembre-se que Januário foi o primeiro a lançar suspeitas sobre Ivandro estar envolvido na tentativa de assassinato de Gaspar: