Vem aí em «A Fazenda»: Tensão! Gaspar ouve conversa privada de Talu e Nadir

Exclusivo «A Fazenda»: Talu vai viver com Nadir?

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes), Talu (Evandro Gomes) e Manuel (Ângelo Torres) falam satisfeitos com Nadir (Sharam Diniz), que poderá estar prestes a poder voltar a exercer medicina se for perdoada pela Ordem como tudo o indica. Gaspar recebe uma chamada de Ivandro (Vitor Hugo) a contar-lhe que resgatou Leonardo da casa de Silas, mas estão com o problema de ele estar amnésico. Manuel estaca gelado por Gaspar lhe dizer que Leonardo foi encontrado.

Talu admite a Nadir não estar feliz a trabalhar na gestão do Grupo Moringa, mas estar a fazer isso para ajudar Gaspar. Talu sai com Nadir para ir buscar Júlia ao lodge. Gaspar, que ouviu tudo, esboça ar emocionado por Talu fazer sempre tanto por ele.

De recordar que Gaspar é muito especial para Talu: