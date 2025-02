Vem aí em «A Fazenda»: Alerta! Gaspar sofre um enfarte

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) recebe chamada de Zulmira (Helena Isabel) a queixar-se de ter visto Joel a entrar no hotel com Becas (Rita Loureiro). Ary promete à avó depois falar com Joel. Todos olham em alarme para Mendonça a dizer que o estado de saúde de Gaspar piorou.

Leonor (Dalila Carmo) percebe que Zulmira veio ter com ela a pedido de Gaspar, e avisa-a estar tudo acabado entre eles. Zulmira recebe chamada de Ary a contar que Gaspar teve outro enfarte, deixando Leonor preocupada.

Leonor não consegue evitar chorar por Zulmira dizer que o Dr. Mendonça não deu muitas esperanças que Gaspar sobreviva ao novo enfarte que teve.

Será este o fim de Gaspar?

Recorde-se que Gaspar já esteve entre a vida e a morte: