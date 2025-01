Vem aí em «A Fazenda»: Choque, pânico e tensão - a reação ao saberem que Gaspar está vivo

Em «A Fazenda», todos ouvem espantados Mena (Cíntia Semedo) a contar que Gustavo (Nuno Pardal) está afinal vivo. Weza (Cláudia Semedo) comenta que ele deve ter fugido para se conseguir escapar de Lukenia (Rita Cruz). Mena conta ter visto o espírito do patrão lá na casa, todos se desatam a rir. Talu (Evandro Gomes) entra a deixar mensagem a Nadir (Sharam Diniz) de que precisa de falar com ela com urgência.

Nadir conta a Joel que Manuel (Ângelo Torres) vai ajudar Gaspar a fugir do país, havendo assim a possibilidade de ser declarada oficialmente a sua morte e a herança dele manter-se.

Joel nega a Júlia saber onde está Samuel.

Ary (Isaac Alfaiate) pica Júlia (Kelly Bailey) a dizer que ele se foi embora por já não haver herança. Eva (Margarida Corceiro) encurrala Joel a dizer querer respostas do que se está a passar, Joel olha-a tenso. Eva insiste com Joel para lhe contar se Gaspar está mesmo vivo, dizendo que Leonor pode estar com ele e correr perigo de vida por Miguel (Diogo Infante) ter ido atrás deles.

Recorde-se que foi Gaspar que raptou Joel: