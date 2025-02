Vem aí em «A Fazenda»: Emocionante! Trabalhadores unem-se e velam por Gaspar

Em «A Fazenda», Mena (Cíntia Semedo) já está na venda para saber novidades de Gaspar (Nuno Lopes), percebendo que ele não foi levado para o hospital. Januário (Hoji Fortuna) diz terem de chamar um padre, confirmando que Gaspar está às portas da morte.

Lukenia (Rita Cruz) sai do posto médico com ar satisfeito. Januário entra com um padre. Trabalhadores benzem-se a velar por Gaspar.

Padre ministra a extrema-unção a Gaspar. Talu (Evandro Gomes) e Januário assistem com ar respeitoso.

Alba (São José Correia) vai ver Gaspar, que continua sem sentidos, e diz-lhe que Leonor (Dalila Carmo) não merece um amor como o dele, sendo óbvio que ela gosta de Miguel (Diogo Infante), tendo sido por isso que ela deixou Rita morrer. Gaspar mexe a mão.

Recorde-se que foi Alba que contou a Gaspar que Leonor tinha abortado espontaneamente: