Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia

  • Há 3h e 18min
Daniela já é rica e faz exigências.

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) fala com Talu (Evandro Gomes) a dizer-lhe para estar atento à assinatura da escritura da doação de Lukenia (Rita Cruz) de metade da fazenda a Daniela (Soraia Tavares). Gaspar conta a Ivandro (Vitor Hugo) que Talu somente se casou com Zuri com a premissa de Lukenia lhe entregar a pen que incrimina Eva. Ivandro assente ir tentar perceber por que Lukenia está a fazer aquela doação. 

Lukenia passa o documento de doação de metade da fazenda a Daniela para esta assinar, sorrindo a dizer não estar ali para enganar ninguém. Weza (Cláudia Semedo) continua incrédula com tudo aquilo. Talu está atento a todas as movimentações, mas nada lhe parece suspeito nas intenções da mãe.

Daniela impõe alguns parâmetros a Lukenia, agora que metade da fazenda é sua, dizendo querer que Ary (Isaac Alfaiate) seja reintegrado como capataz, que seja contratada uma nova professora, que venha alguém para o lugar de Weza, e finalizando que Nadir (Sharam Diniz) volte para o posto médico. Lukenia e Zuri ficam aflitas que Nadir descubra a verdade sobre a falsa gravidez.

Foi por isto que Daniela conseguiu ficar rica:

