Vem aí em «A Fazenda»: Eis o plano alucinante de Gaspar para a máscara de Ivandro cair

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia), Júlia (Kelly Bailey), Joel (João Jesus) e Ary (Isaac Alfaiate) negam a Lukenia (Rita Cruz) que Gaspar (Nuno Lopes) tenha morrido, dizendo que tudo aquilo foi um plano dele para apanhar Ivandro (Vitor Hugo), que é filho de Leonardo Rizotti. Lukenia fica tensa.

Manuel (Ângelo Torres) entra zangado para falar com Gaspar por ser a segunda vez que ele finge que morreu.

Todos olham para Lukenia, a dizer-lhe que infelizmente os planos dela correram mal.

Lukenia arranca no jipe do Lodge, ignorando os protestos de Ary. Este confirma a Júlia que estava por dentro do plano de Gaspar, provando também ser inteligente.

Gaspar conta a Manuel de Ivandro ser filho de Leonardo, que anos antes, lhes propôs um negócio da compra de uma mina. Manuel assente ir falar com Ivandro à polícia.

Recorde o momento em que todos souberam que Gaspar estava às portas da morte: