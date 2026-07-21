Irmã de Nuno Markl emociona-se ao falar no ano mais difícil das suas vidas: «hoje celebro com mais emoção e alegria»

Um ano depois do AVC que mudou a vida de Nuno Markl, a irmã assinalou o seu 55.º aniversário com uma mensagem comovente sobre amor, medo, gratidão e família.

Há mensagens de aniversário que ficam muito para além da data em que são escritas. Foi isso que aconteceu com a homenagem que Ana Markl dedicou ao irmão, Nuno Markl, que celebra 55 anos numa altura particularmente simbólica da sua vida.

Num texto profundamente pessoal partilhado nas redes sociais, Ana recuou a um dos períodos mais difíceis que ambos enfrentaram desde que o comunicador sofreu um AVC, no ano passado. Um acontecimento que afetou diretamente Nuno Markl, mas que, como a própria reconhece, acabou por atingir toda a família.

Longe de se centrar apenas na doença ou na recuperação, Ana escolheu recordar a relação especial que sempre teve com o irmão. Entre memórias de infância e reflexões sobre a passagem do tempo, partilhou um episódio que nunca esqueceu: o dia em que viu Nuno chorar depois de um ralhete da mãe. Apesar de ser oito anos mais nova, sentiu nessa altura uma necessidade inesperada de o proteger. Uma sensação que, admite, nunca desapareceu completamente: «Foi uma bela porcaria que nos aconteceu, mas não foi a pior porcaria que podia acontecer.»

A frase acabou por se destacar entre todas as palavras da publicação. Não por minimizar a gravidade do que aconteceu, mas porque resume a forma como Ana olha hoje para o último ano: com consciência da dor, mas também com uma enorme gratidão por ainda poder celebrar o aniversário do irmão. Por isso mesmo, confessa que este ano o faz com mais emoção, alegria e gratidão do que nunca.

A publicação gerou uma forte reação entre os seguidores, que rapidamente deixaram dezenas de mensagens de carinho. Entre elas destacou-se a de Tânia Graça: «Os manos mai lindos e com melhor coração deste Tugal 💛🌈»

Outro comentário, igualmente emotivo, resumiu o sentimento de muitos dos que acompanharam a recuperação de Nuno Markl: «Este ainda é mais especial. "Temos duas vidas. A segunda começa quando percebemos que só temos uma." ❤️»

Mais do que uma simples homenagem de aniversário, a mensagem de Ana Markl transformou-se numa declaração de amor entre irmãos. Uma reflexão sobre fragilidade, sobrevivência e a importância de celebrar aqueles que continuam connosco, sobretudo depois de um ano que ensinou à família a dar ainda mais valor aos pequenos momentos.