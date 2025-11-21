Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Nuno Markl quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o seu estado de saúde, deixando uma mensagem de agradecimento e um alerta importante aos seguidores. Ao fim da manhã desta sexta-feira, 21 de novembro, o humorista recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs, garantindo que está a recuperar e que está a ser acompanhado pelos melhores profissionais no Hospital São Francisco Xavier.

Numa publicação marcada pelo humor que o caracteriza, mas também por introspecção, Nuno Markl escreveu:

«Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta! Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós…».

A mensagem rapidamente recebeu milhares de reações e comentários de apoio, demonstrando o carinho do público por uma das figuras mais acarinhadas da rádio e do entretenimento em Portugal.

O que aconteceu a Nuno Markl?

O estado de saúde de Nuno Markl tornou-se tema de grande preocupação no dia 20 e 21 de novembro. O comunicador, de 54 anos, sentiu-se indisposto em casa e dirigiu-se ao Hospital de Cascais, próximo da sua área de residência. Devido à necessidade de maior acompanhamento (AVC), acabou por ser transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde permanece sob vigilância médica.

A notícia gerou inúmeras manifestações de apoio de amigos, colegas de profissão, ouvintes e seguidores, que têm acompanhado atentamente a evolução do seu estado clínico.

Mensagem de força e um alerta importante

Ao partilhar o seu testemunho, Nuno Markl deixou também uma reflexão que rapidamente se tornou viral: a importância de reconhecer limites e cuidar da saúde. O humorista sublinhou que, por mais apaixonados que estejamos pelo trabalho e pelo ritmo acelerado do dia a dia, “não somos super-homens”, e ignorar sinais de exaustão pode ter consequências.

A sua mensagem transformou-se num lembrete essencial sobre autocuidado, descanso e equilíbrio — temas particularmente relevantes num mundo cada vez mais exigente e acelerado.

Uma onda de carinho dos fãs e colegas

A publicação do comunicador inundou as redes sociais com mensagens de carinho. O público mostrou-se aliviado ao saber que a recuperação está a decorrer de forma positiva, e muitos deixaram votos de força e pronta melhoria.

Entre as várias manifestações de apoio que têm inundado as redes sociais, destaca-se a mensagem emocionante de Inês Aires Pereira, grande amiga de Markl. A atriz escreveu de forma sentida:

“Maaaaaaarkl. Estamos aqui. Amamos-te.”

Recorde uma das conversas do humorista e fique a conhecê-lo melhor:

A expectativa agora é que Nuno Markl continue a recuperar tranquilamente, para regressar em plena forma aos estúdios e aos projetos que tanto apaixonam os portugueses.