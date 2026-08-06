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Nuno Markl lamenta morte de conhecido ator em acidente de mota

  • 6 ago, 21:43
Nuno Markl lamenta morte de conhecido ator em acidente de mota - TVI
Nuno Markl lamenta a morte de Glen Hansard
Nuno Markl lamenta a morte de Glen Hansard

Glen Hansard morreu aos 56 anos num acidente de mota. O funeral do ator, compositor e cantor reuniu milhares de pessoas

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O mundo chora a morte de Glen Hansard, ator, compositor e cantor irlandês num acidente de mota, ocorrido em Dublin. O funeral aconteceu esta terça-feira, dia 4 de agosto, e reuniu milhares de pessoas. A cerimónia realizou.se na Catedral St. Patrick’s e teve de ser transmitida em ecrãs para que os fãs que estavam no exterior se pudessem despedir.  

Glen Hansard tinha 56 anos. Nuno Markl foi um dos portugueses que lamentou esta morte e lhe dedicou uma homenagem. «O mundo acordou sem um magnífico trovador e ocasional - e esplêndido - actor. Once será sempre uma das grandes histórias de amor. Grande Glen Hansard», escreveu no dia em que o trágico acidente foi tornado público.

Hansard fica para sempre conhecido devido ao filme «Once», com o qual conquistou um Óscar para melhor canção original.

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