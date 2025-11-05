A Fazenda

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

  TVI Novelas
  Hoje às 09:50
Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...» - TVI

Trovoadas intensas, ventos fortes e chuva torrencial marcaram uma noite que ficará na memória de quem a viveu.

A madrugada desta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, foi de autêntico terror para muitos portugueses, devido à forte tempestade que atravessou o país. Trovoadas intensas, ventos fortes e chuva torrencial marcaram uma noite que ficará na memória de quem a viveu.

Segundo a CNN Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, nas últimas 24 horas, até às 06h50, mais de 20 mil descargas elétricas positivas (raios que transportam carga elétrica positiva do topo da nuvem para o solo) e mais de 10 mil descargas negativas, que correspondem à maioria dos relâmpagos observados em Portugal Continental.

Entre os que mais sentiram o impacto da tempestade estão alguns dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa. O ator Nuno Pardal foi um dos primeiros a reagir, partilhando no Instagram um vídeo impressionante do fenómeno natural: «04:34 - Nunca tinha visto tantos relâmpagos contínuos ⚡️⚡️ o Zahir ladrou e a Manteiga escondeu-se.».

Também Angie Costa desabafou nas redes sociais, confessando que não conseguiu dormir: «A tempestade não me deixa dormir.»Atrizes reagem à tempestade

Rosa Bela relatou o mesmo cenário: «Acordei e agora conseguir voltar a dormir?»Atrizes reagem à tempestade

Mas, afinal, o que são estas descargas elétricas?

De acordo com o IPMA, “as descargas elétricas associadas a trovoadas são manifestações extremas da instabilidade atmosférica e um dos fenómenos meteorológicos mais devastadores. Condicionam o funcionamento de várias atividades socioeconómicas e podem até causar a perda de vidas humanas.”

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu aviso laranja para esta quarta-feira em todo o território continental, com exceção do distrito de Bragança, devido à previsão de trovoadas fortes e descargas elétricas intensas.

