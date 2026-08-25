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Está irreconhecível! Esta criança tem hoje 47 anos e é um dos atores mais desejados da televisão portuguesa

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:00
Está irreconhecível! Esta criança tem hoje 47 anos e é um dos atores mais desejados da televisão portuguesa - TVI

Faz parte do elenco de «A Madrasta».

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A fotografia mostra uma criança que, muitos anos depois, viria a construir um percurso sólido na televisão e no teatro português. Trata-se de Nuno Pardal, um dos rostos conhecidos do público nacional.

Ao longo da sua carreira, o ator integrou várias produções de sucesso, sobretudo em televisão, tendo passado por projetos de canais como a TVI.

Entre os trabalhos que fazem parte do seu percurso encontram-se «Morangos com Açúcar», «Deixa Que Te Leve», «O Beijo do Escorpião», «Ouro Verde», «Amar Demais» e «Cacau».

Mais recentemente, Nuno Pardal integra o elenco de «A Madrasta» com a personagem Filipe, mantendo assim a ligação à ficção televisiva portuguesa.

Uma família ligada à representação

A representação é também uma presença na família do ator. Nuno Pardal é meio-irmão do também ator Miguel Taborda, com quem partilha a ligação ao mundo da televisão e do espetáculo.

Hoje, depois de vários anos de carreira, Nuno Pardal é um rosto familiar para muitos portugueses, graças às inúmeras personagens que foi interpretando ao longo dos anos.

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