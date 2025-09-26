Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

Em «A Fazenda», Barroso diz a Eduardo (Diogo Amaral) que Gustavo (Nuno Pardal) pode não estar mesmo envolvido no ataque pela cobra a Mafalda (Inês Aguiar), ainda para mais por ele ter acedido a permanecer em Angola. Barroso coloca a questão por que quem tirou a fotografia não captou também o autor do atentado. Olham-se intrigados.

Becas (Rita Loureiro) olha pensativa para a mesma fotografia anónima que Eduardo recebeu que tem no seu telefone. Toma uma decisão e liga para Barroso, contando-lhe que Gustavo teria todo o interesse em matá-la por ela lhe ter pedido o divórcio, e o ataque com a cobra poderia ser direcionado a ela e não a Mafalda por ter trocado de quarto com ela.