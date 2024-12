Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) conta a Joel (João Jesus) que Leonor (Dalila Carmo) decidiu ausentar-se por uns tempos e que Talu (Evandro Gomes) exagerou ao desconfiar que Miguel (Diogo Infante) encenou o rapto da sua mãe.

Gustavo (Nuno Pardal) depara-se com Miguel a dormir no escritório. Miguel limpa atrapalhado o pó branco que tem no nariz e diz a Gustavo já ter arranjado compradores para a fazenda.

Recorde-se que Miguel está metido em muitos problemas: