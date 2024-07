Vem aí em «Cacau»: Rui está encurralado... Majoris pode ser a sua salvação

Em «Cacau», Susana (Isabel Figueira) já foi embora da casa de Marco.

Provocadora, Marlene (Leonor Seixas) questiona Simone se Rui (Nuno Pardal) a conhece dos seus tempos em que era Cristal ou somente de agora. Fula, Simone (Alexandra Lencastre) aperta-lhe a mão, em tom ameaçador, a avisá-la para não dizer mais esse nome, Marlene anui aflita.

Simone diz a Rui que tem de sair daquela casa, mas Rui ameaça contar a Susana que ela é sua mãe se ela o expulsar. Simone acaba por assentir que ele fique, encurralada.

Rui, assegurando a Majoris amar Susana, pede-lhe que o ajude a falar com ela. Rui conta-lhe que só casou com Sal por ideia de Simone, mas nunca gostou dela, sendo o caso de Susana diferente, e somente se ia afastar de Simone por que ela o queria deixar para ficar com o barão. Majoris olha-o indecisa.

Recorde-se que Majoris já estava a par desta história: