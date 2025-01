Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo sabe quem matou Bianca?

Em «A Fazenda», Gustavo (Nuno Pardal) diz em choque a Miguel (Diogo Infante) não saber o que pode ter acontecido para Bianca ter morrido ali ontem no escritório. Miguel disfarça a sua tensão por Gustavo dizer que aquele caso será naturalmente investigado pela polícia.

Miguel diz à polícia que esteve ontem à tarde com Bianca (Raquel Tillo) e estava aparentemente tudo bem com ela, não fazendo ideia do que a fez vir ao escritório ontem à noite. Atende uma chamada de Alba (São José Correia), dizendo aos polícias andar focado em encontrar o seu sobrinho que desapareceu.

De recordar que Bianca e Miguel tiveram uma relação e que ela sabia «podres» sobre ele: