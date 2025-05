Atriz da TVI é submetida a cirurgia e deixa aviso: «Informem-se bem»

Núria Madruga, atriz bem conhecida do público da TVI, usou as redes sociais para partilhar um momento pessoal da sua vida: foi submetida a uma cirurgia para substituição das próteses mamárias, devido a uma rutura . Numa publicação emotiva, a artista deixou também um importante aviso a quem pondera realizar qualquer tipo de intervenção estética: «Informem-se bem».

A partilha foi feita através de um vídeo no Instagram, onde a atriz revela momentos do antes, durante e depois da cirurgia, mostrando-se serena, acompanhada e grata. Na descrição, escreveu:

Há uns meses tive de me submeter a uma cirurgia, que correu muito bem. Mas claro, vieram dúvidas, receios e muitas perguntas. Este post é um agradecimento à médica que me acompanhou, que me deu a mão e que tornou tudo mais leve".