O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»

  • Hoje às 09:55
O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»

A nova série da TVI estreia hoje, 22 de setembro.

A TVI prepara-se para lançar, na segunda-feira, dia 22 de setembro, a sua nova produção de ficção nacional, “O Arquiteto”, uma série de época ambientada nos anos 90 que promete prender os telespectadores ao ecrã com mistério, drama psicológico e crítica social.

Ao lado da sua esposa Isabel, Tomé Serpa forma um casal aparentemente sólido e exemplar. Com dois filhos adolescentes o arquiteto vive uma existência de prestígio e influência, sendo uma referência incontornável na arquitetura nacional da época. No entanto, por detrás da fachada de sucesso, Tomé Serpa mantém uma vida dupla: envolve-se com várias mulheres e grava, sem consentimento, os encontros íntimos que mantém.

A reviravolta acontece quando Carolina, atriz e amante do protagonista, descobre que não é a única. Desiludida e em busca de justiça, alia-se a Elsa, a secretária de Tomé Serpa, numa missão ousada. Com apenas alguns dias para agir, as duas mulheres unem forças, movidas por motivações distintas, mas complementares – vingança e redenção – com o objetivo comum de proteger outras vítimas e pôr fim ao ciclo de abuso.

Inspirada em acontecimentos da sociedade portuguesa dos anos 80 e 90, embora sem carácter biográfico, “O Arquiteto” aborda temas cada vez mais atuais, como o abuso de poder, gravações íntimas sem consentimento, manipulação emocional e a luta feminina contra estruturas dominadas por figuras aparentemente intocáveis.

Com uma realização cuidada, um elenco de peso e uma narrativa envolvente, a nova série promete marcar o regresso do grande drama nacional à televisão portuguesa e fazer refletir sobre um tempo passado que continua a ecoar no presente.

