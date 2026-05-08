'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Oceana Basílio partilhou uma mensagem emocionante para celebrar os 22 anos da filha Francisca, coincidindo com a licenciatura da jovem, numa publicação que realça a impressionante semelhança física entre as duas.

«Minha filha Francisca, meu começo e o meu infinito, a pessoa mais importante da minha vida. Hoje celebro o teu nascimento e a miúda extraordinária que és. Hoje é o dia do teu aniversário e também a celebração da tua licenciatura», escreveu a actriz.

Oceana destacou o orgulho na «prova de força e de caminho cumprido, a tua conquista, a tua luz», prometendo ser «sempre o teu colo e a tua verdade mais sincera. Meu ratinho ❤️ amo-te». Francisca Afonso, nascida a 5 de maio de 2004 de uma relação com Avelino Macedo, impressiona pela semelhança com a mãe – «cara chapada» de Oceana, como notam fãs e amigos.

A jovem concluiu agora a licenciatura, marcando um duplo motivo de celebração para a estrela de «Morangos com Açúcar», que aos 47 anos equilibra carreira e maternidade. Fãs derretem-se e deixam os melhores desejos a ambas: «Princesa linda» e «Como o tempo passa!».

Recorde a passagem da atriz pelo programa «Goucha»: