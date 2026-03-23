Tem quase 50 anos, parece ter 30 e o seu coração «continua livre»

Oceana Basílio, que aos 47 anos parece ter 30, iniciou a carreira no teatro aos 16 no Experimental de Cascais e estreou‑se na TV em 2005 na 3.ª temporada de «Morangos com Açúcar», como Carla Mergulhão, que conquistou o público jovem. Numa belíssima carreira, brilhou ainda em «Doce Fugitiva» como Ângela Santos e fez participações em «Campeões e Detetives», «Olhos nos Olhos», «Flor do Mar» e «Casos da Vida».

​A atriz ganhou prémio TV7 Dias de Melhor Atriz em 2014. Mãe de Francisca, com 20 anos, com o ex‑marido Pedro Laginha (casados entre 2007 e 2010), Oceana estudou teatro no Experimental de Cascais aos 16 e tirou Psicologia na UAL aos 43. Solteira há anos, afirmou recentemente com otimismo em entrevista a um meio social: “[O coração] continua livre, mas a acreditar no amor”.

Recorde ainda a passagem da atriz pelo programa «Goucha» onde abordou o mesmo tema: