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Óculos gratuitos para o eclipse a esgotar? Há alternativas na Amazon

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Óculos gratuitos para o eclipse a esgotar? Há alternativas na Amazon - TVI
Óculos para eclipse
Óculos para eclipse
Foto: Amazon.es

Faltam poucos dias para um dos fenómenos mais aguardados do ano

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No dia 12 de agosto, Portugal vai viver um fenómeno que não se via desde 1912: um eclipse solar. A Lua vai posicionar-se entre a Terra e o Sol, e apenas numa pequena faixa junto a Bragança será possível ver o Sol completamente tapado, durante cerca de 26 segundos de escuridão total. No resto do país, o fenómeno será visto como um eclipse parcial muito profundo, com o Sol a ficar oculto em mais de 90% em várias regiões, incluindo Lisboa e Porto.

Para acompanhar este espetáculo em segurança, é indispensável usar óculos próprios para observação solar — olhar diretamente para o Sol, mesmo durante o eclipse, pode causar lesões graves e permanentes na visão. Por isso, a procura pelos óculos gratuitos distribuídos pela organização Eclipse 2026, através da rede Club da Visão, disparou nas últimas semanas, e o stock está a esgotar-se rapidamente. Para quem ainda não conseguiu garantir os seus, há alternativas disponíveis na Amazon.

Para grupos grandes: pack de 100 unidades

Estes óculos da Galaxium, homologados segundo a norma ISO 12312-2, estão entre os mais vendidos da Amazon nesta categoria. Só no último mês, foram compradas mais de 3 mil unidades, e o produto já soma 4.669 avaliações, com uma média de 4,3 estrelas. O pack de 100 óculos custa 54,86€, o equivalente a cerca de 0,55€ por unidade — uma opção que faz sentido para quem quer reunir família e amigos para assistir ao fenómeno, ou até oferecer alguns pares a quem ainda não tem.

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Para o grupo mais próximo: pack de 6 unidades

Quem não precisa de tantos óculos pode optar pelo mesmo modelo num pack de seis unidades. Com o selo Escolha da Amazon, custa 7,61€ — cerca de 1,27€ por unidade — e é uma escolha prática para observar o eclipse em segurança com a família mais próxima ou um pequeno grupo de amigos, sem necessidade de comprar em maior quantidade.

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Para quem quer fotografar o momento: kit completo com filtros

Se além de observar quiser também registar o eclipse em fotografia, este kit da Medical King é a opção mais completa da lista. Inclui 12 óculos homologados, com certificação ISO 12312-2 e marcação CE, dois filtros solares para smartphone — que permitem fotografar e filmar o fenómeno em segurança diretamente com o telemóvel — e ainda um guia de observação do eclipse de 2026.

A popularidade deste kit também não passa despercebida: reúne mais de 7 mil avaliações, com uma média de 4,6 estrelas, e ultrapassou as 2 mil compras no último mês. Está atualmente com 15% de desconto, disponível por 11,17€.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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