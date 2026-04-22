Parece a Grécia, mas fica em Portugal. E, esconde um grande 'segredo' que encanta quem lá vai

Se procura um destino de verão com paisagens de cortar a respiração, há um lugar no sul do país que está a conquistar cada vez mais visitantes. A Praia de Olhos de Água, localizada em Albufeira, é muitas vezes comparada a cenários da Grécia — mas guarda um “segredo” natural que a torna verdadeiramente única.

Uma praia que parece saída de um postal

Com um extenso areal de areia dourada, esta praia destaca-se pelas suas arribas calcárias e formações rochosas recortadas. Ao longo da costa, é possível encontrar leixões, grutas, arcos naturais, reentrâncias e pequenas enseadas abrigadas, sobretudo na zona poente.

Esta combinação de elementos naturais cria uma paisagem visualmente impressionante, que faz lembrar alguns dos destinos mais famosos do Mediterrâneo.

O “segredo” que dá nome à praia

O grande destaque da Praia de Olhos de Água está nas suas famosas nascentes de água doce, conhecidas localmente como “olhos d’água” ou “olheiros”.

Estas nascentes brotam diretamente do areal e tornam-se visíveis junto ao mar durante a maré baixa, especialmente na zona nascente da praia. Este fenómeno raro é o que dá nome tanto à praia como à pitoresca localidade onde se insere — e é, sem dúvida, o detalhe que mais surpreende quem visita o local.

Um paraíso também para observar a natureza

Além da beleza das paisagens, a praia é também um excelente local para observar a vida marinha na faixa entre-marés. Aqui é possível encontrar:

Lapas

Búzios

Cracas

Pequenos cabozes

Anémonas

Algas coloridas

A diversidade natural torna este espaço ideal para quem aprecia contacto direto com a natureza.

Entre o sotavento e o barlavento

Outro aspeto distintivo é o facto de esta ser a primeira praia rochosa na transição entre o sotavento arenoso e o barlavento rochoso do Algarve. As arribas calcárias são, por isso, uma das suas principais características, criando um cenário único na região.

Uma praia com todas as comodidades

Apesar da forte componente natural, a Praia de Olhos de Água é bastante procurada devido ao seu caráter urbano e turístico. O local oferece:

Restaurantes e esplanadas

Passeio pedonal junto ao mar, ladeado por palmeiras

Apoios balneares e instalações sanitárias

Vigilância durante a época balnear

Acessibilidade para todos

O acesso é fácil, com estrada alcatroada através da localidade de Olhos de Água e sinalização a partir da EN125. Existe ainda estacionamento amplo a cerca de 500 metros, bem como zonas mais pequenas junto à praia.

Um destino a descobrir com segurança

Apesar da sua beleza, é importante ter atenção às arribas, uma vez que existe risco de derrocadas ou queda de pedras. Recomenda-se manter sempre uma distância de segurança.

Vale a pena visitar?

Com um cenário que faz lembrar a Grécia, águas convidativas e um fenómeno natural raro, a Praia de Olhos de Água afirma-se como um dos destinos mais especiais do Algarve.

Se procura uma praia diferente, com um toque de natureza e um segredo escondido, este é um local que merece estar na sua lista.