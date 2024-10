Filho de Diogo Amaral e Jessica Athayde é vítima de insultos: «Como é possível isto?»

Este sábado, 5 de outubro de 2024, Oliver, o filho de Diogo Amaral e Jessica Athayde, de 5 anos, foi vítima de insultos verbais por ter vestido o equipamento de um clube de futebol, neste caso do Sport Lisboa e Benfica.

Indignada com o que aconteceu, Jessica Athayde partilhou a situação nas redes sociais.

«Que tristeza. Não sei se são os pais que não sabem o que é fair play, não valorizam, não ensinam aos filhos que o desporto é uma cena fixe, boa e saudável e que é possível apoiar um clube sem mandar outro abaixo. Saio de casa com o Oli vestido do clube que decidiu ser ( porque também já não quer vestir mais nada ) e eu deixo, claro. O que acontece ? Está o tempo todo a levar com bocas de adultos que dizem coisas como “ Benfica para o caixão, não entras aqui assim vestido, que equipa de merda etc etc etc …” atenção que tenho a certeza que se ele tivesse escolhido o Sporting ou o Porto as reações seriam iguais.»

A atriz mostrou-se preocupada com o que este tipo de comportamentos pode um dia vir a fazer ao filho: «Como é possível isto? Existirem adultos constantemente com este discurso, fazem de conta que estão a brincar mas não estão, acho triste e lamentável. Já não estou para isto e agora interrompo sempre essa conversa e digo que não quero que o Oli cresça a achar que ser adepto de um clube é ter estes comportamentos mesquinhos, primários e infantis. E maldosos, claro».

«Tento explicar que o football é um desporto incrível de equipa e que o discurso de ódio não faz sentido nenhum, um dia ganham uns outro dia ganham outros e que podemos ser todos amigos. Se calhar infelizmente não podemos ser todos amigos mas ele tem 5 anos e não precisa de ter essa desilusão já. Cresçam!», concluiu a artista.

Na caixa de comentários, os seguidores deixaram imensas mensagens sobre a situação: «Mesmo triste .. ainda por cima crianças», «Saudações Leoninas. Que o Oli seja muito feliz a torcer pelo clube que escolher, seja lá ele qual for», «As pessoas perdem completamente a racionalidade com o futebol. É incrível».