À procura do homem dos seus sonhos, apresentadora famosa vive uma surpresa inesperada

A atriz e apresentadora Olívia Ortiz voltou a conquistar as redes sociais com uma publicação que rapidamente se tornou viral, graças ao seu sentido de humor irreverente e criatividade. Conhecida do grande público pelas personagens Helena, na série I Love It, Cristina, na novela Destinos Cruzados, e, mais recentemente, Carina, em Queridos Papás, a atriz mostrou mais uma vez porque mantém uma relação tão próxima com os seus seguidores.

No vídeo partilhado no Instagram, Olívia Ortiz surge numa divertida “procura” pelo homem perfeito nas redes sociais, numa narrativa descontraída que rapidamente prende a atenção. A surpresa surge quando a atriz revela que afinal já o terá “encontrado”. Recorreu à inteligência artificial para alterar uma fotografia sua e colocar ao seu lado aquele que descreve, em tom de brincadeira, como o homem dos seus sonhos.

A publicação não tardou a gerar uma verdadeira onda de reações, com os seguidores a entrarem no espírito da brincadeira e a deixarem comentários cheios de humor e entusiasmo. Entre as mensagens mais divertidas, destacam-se: «Onde anda este gatão?????? Casamento já»; «Ahahaha adoro! Vou fazer»; «Quero ir ao casamento amiga!! 😂 aprovooo»; «Esse fica bem ao lado de todas nós 😂🔥 cadê??»; e ainda «Tenho quase a certeza que já o vi em algum filme ahah».

Com esta partilha leve e bem-humorada, Olívia Ortiz volta a provar que sabe usar as redes sociais para divertir, surpreender e manter uma ligação próxima com o público, mostrando um lado descontraído que continua a conquistar fãs.