À procura do homem dos seus sonhos, apresentadora famosa vive uma surpresa inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 24min
À procura do homem dos seus sonhos, apresentadora famosa vive uma surpresa inesperada - TVI

Um momento surreal.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A atriz e apresentadora Olívia Ortiz voltou a conquistar as redes sociais com uma publicação que rapidamente se tornou viral, graças ao seu sentido de humor irreverente e criatividade. Conhecida do grande público pelas personagens Helena, na série I Love It, Cristina, na novela Destinos Cruzados, e, mais recentemente, Carina, em Queridos Papás, a atriz mostrou mais uma vez porque mantém uma relação tão próxima com os seus seguidores.

No vídeo partilhado no Instagram, Olívia Ortiz surge numa divertida “procura” pelo homem perfeito nas redes sociais, numa narrativa descontraída que rapidamente prende a atenção. A surpresa surge quando a atriz revela que afinal já o terá “encontrado”. Recorreu à inteligência artificial para alterar uma fotografia sua e colocar ao seu lado aquele que descreve, em tom de brincadeira, como o homem dos seus sonhos.

A publicação não tardou a gerar uma verdadeira onda de reações, com os seguidores a entrarem no espírito da brincadeira e a deixarem comentários cheios de humor e entusiasmo. Entre as mensagens mais divertidas, destacam-se: «Onde anda este gatão?????? Casamento já»; «Ahahaha adoro! Vou fazer»; «Quero ir ao casamento amiga!! 😂 aprovooo»; «Esse fica bem ao lado de todas nós 😂🔥 cadê??»; e ainda «Tenho quase a certeza que já o vi em algum filme ahah».

Com esta partilha leve e bem-humorada, Olívia Ortiz volta a provar que sabe usar as redes sociais para divertir, surpreender e manter uma ligação próxima com o público, mostrando um lado descontraído que continua a conquistar fãs.

Relacionados

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Mais Vistos

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

A Protegida
Hoje
1

Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

15 nov 2025
2

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Ontem
3

Acampada à porta do lar dos avós, Diana Nicolau fala de tema sensível: «O preconceito que tinha era pura ignorância»

10 mar 2024
4

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

A Protegida
Hoje
5

Palmeiras, mar azul e cheirinho a férias: o refúgio paradisíaco de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio... em Portugal!

A Protegida
1 jul 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Hoje

«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela

Amor à Prova
Hoje

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

A Fazenda
Hoje

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Ontem

O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

sáb, 3 jan

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo segue as pisadas da mãe e surpreende com salto de coragem

Hoje

À procura do homem dos seus sonhos, apresentadora famosa vive uma surpresa inesperada

Hoje

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Hoje

Família Patrocínio está a aumentar. Vem aí mais um bebé

Hoje

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

A Protegida
Hoje

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Hoje
Mais Fora do Ecrã