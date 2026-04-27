«Não acredito no que vejo, isto deve ser IA»: Fotos deslumbrantes de apresentadora dão que falar

Aos 39 anos, Olivia Ortiz continua a afirmar-se como uma das figuras mais mediáticas do entretenimento nacional. Atriz, apresentadora de televisão e youtuber, tem vindo a conquistar não só o público televisivo, como também milhares de seguidores nas redes sociais.

Ao longo da sua carreira, Olivia Ortiz participou em vários projetos na televisão, sobretudo na TVI. Entre os trabalhos mais reconhecidos destaca-se a apresentação dos pós-galas de «Casa dos Segredos - Secret Story», um dos reality shows de maior sucesso em Portugal. Para além da apresentação, aventurou-se mais recentemente na representação, integrando o elenco da série «Queridos Papás», onde demonstrou a sua versatilidade artística.

Fora do ecrã, Olivia Ortiz consolidou-se como uma referência no universo digital, com publicações que geram milhares de reações e comentários. Aos 39 anos, a apresentadora mantém uma excelente forma física, sendo frequentemente elogiada pela sua elegância e presença.

Desta vez, no entanto, o destaque vai para um momento de pausa e lazer. Olivia Ortiz encontra-se a desfrutar de uma viagem a bordo de um cruzeiro, experiência que já partilhou anteriormente através de parcerias com a marca Cruzeiros, mostrando diferentes destinos e vivências no mar. Nesta nova escapadinha, a apresentadora tem aproveitado o calor, o ambiente descontraído e a energia do oceano, partilhando várias fotografias em bikini.

Ora veja:

A viagem já passou por várias cidades de Itália, num percurso marcado pela descoberta e pelo descanso. Nas redes sociais, Olivia Ortiz descreveu esta fase como um verdadeiro reencontro consigo própria: “Se me dissessem, há uns anos, que estaria assim não acreditaria. A menina que não ia almoçar sozinha, hoje é uma mulher que gosta de momentos só para ela. E esta paz no Yacht club? Um sonho”

As reações dos seguidores não tardaram, com elogios constantes à sua imagem e ao registo partilhado. Entre os comentários, destacam-se mensagens como “Muito bonitaaaa 🩵”, “Maravilhosa mulher ❤️”, “Mesmo bonitaaaa 🩵” e “Linda! Boas férias! 😍😍😍”; «Isto deve ser IA».

Entre televisão, redes sociais e viagens de sonho, Olivia Ortiz continua a reforçar a sua posição como uma das personalidades portuguesas mais seguidas e acarinhadas pelo público.