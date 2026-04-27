Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«Não acredito no que vejo, isto deve ser IA»: Fotos deslumbrantes de apresentadora dão que falar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:05
«Não acredito no que vejo, isto deve ser IA»: Fotos deslumbrantes de apresentadora dão que falar - TVI

Fãs reagem em peso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
 

Aos 39 anos, Olivia Ortiz continua a afirmar-se como uma das figuras mais mediáticas do entretenimento nacional. Atriz, apresentadora de televisão e youtuber, tem vindo a conquistar não só o público televisivo, como também milhares de seguidores nas redes sociais.

Ao longo da sua carreira, Olivia Ortiz participou em vários projetos na televisão, sobretudo na TVI. Entre os trabalhos mais reconhecidos destaca-se a apresentação dos pós-galas de «Casa dos Segredos - Secret Story», um dos reality shows de maior sucesso em Portugal. Para além da apresentação, aventurou-se mais recentemente na representação, integrando o elenco da série «Queridos Papás», onde demonstrou a sua versatilidade artística.

Fora do ecrã, Olivia Ortiz consolidou-se como uma referência no universo digital, com publicações que geram milhares de reações e comentários. Aos 39 anos, a apresentadora mantém uma excelente forma física, sendo frequentemente elogiada pela sua elegância e presença.

Desta vez, no entanto, o destaque vai para um momento de pausa e lazer. Olivia Ortiz encontra-se a desfrutar de uma viagem a bordo de um cruzeiro, experiência que já partilhou anteriormente através de parcerias com a marca Cruzeiros, mostrando diferentes destinos e vivências no mar. Nesta nova escapadinha, a apresentadora tem aproveitado o calor, o ambiente descontraído e a energia do oceano, partilhando várias fotografias em bikini.

Ora veja: 

A viagem já passou por várias cidades de Itália, num percurso marcado pela descoberta e pelo descanso. Nas redes sociais, Olivia Ortiz descreveu esta fase como um verdadeiro reencontro consigo própria: “Se me dissessem, há uns anos, que estaria assim não acreditaria. A menina que não ia almoçar sozinha, hoje é uma mulher que gosta de momentos só para ela. E esta paz no Yacht club? Um sonho”

As reações dos seguidores não tardaram, com elogios constantes à sua imagem e ao registo partilhado. Entre os comentários, destacam-se mensagens como “Muito bonitaaaa 🩵”, “Maravilhosa mulher ❤️”, “Mesmo bonitaaaa 🩵” e “Linda! Boas férias! 😍😍😍”; «Isto deve ser IA».

Entre televisão, redes sociais e viagens de sonho, Olivia Ortiz continua a reforçar a sua posição como uma das personalidades portuguesas mais seguidas e acarinhadas pelo público.

Relacionados

Atriz de «Morangos com Açúcar» vence batalha e deixa forte mensagem: «Movo-me pelo amor»

«Agora somos quatro»: Mafalda Teixeira e Jorge Kapinha surpreendem com anúncio especial

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Amor à Prova
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Sammy ameaça Cobra

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
3

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
dom, 12 abr
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice deixa Marta a tremer ao falar de Afonso

Amor à Prova
sáb, 25 abr
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice visitam o orfanato à procura de informações sobre a mãe biológica de Nico

Amor à Prova
ter, 7 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Armando pede Vivi em casamento

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália expulsa David de casa

Amor à Prova
Ontem

Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo'

A Fazenda
Hoje

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Hoje

Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Receita de massa com camarão fácil e económica. Leva menos de 20 minutos a fazer

Hoje

O lugar 'secreto', em família, de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fica mais perto do que imagina

Hoje

Alerta fofura! Filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho é parecido com a mãe ou com o pai?

Hoje

«Não acredito no que vejo, isto deve ser IA»: Fotos deslumbrantes de apresentadora dão que falar

Hoje

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Hoje

Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

Hoje
Mais Fora do Ecrã