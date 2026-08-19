«Uma sereia». Apresentadora famosa deslumbra em fotografias de cortar a respiração

Olivia Ortiz voltou a dar nas vistas nas redes sociais. A atriz e apresentadora, de 39 anos, partilhou novas fotografias que rapidamente chamaram a atenção dos fãs e seguidores, que não pouparam nos elogios à sua beleza e confiança.

Conhecida do grande público pelos papéis de Helena, na série «I Love It», Cristina, na novela «Destinos Cruzados», e, mais recentemente, Carina, em «Queridos Papás», Olivia Ortiz continua a conquistar a atenção do público também fora da televisão.

Na nova publicação, a atriz surge na praia a exibir o lado mais sensual. «Uma sereia» e «gata máxima» foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores, que ficaram rendidos às fotografias.

Com uma carreira ligada à televisão e à representação, Olivia Ortiz tem mantido uma presença regular nas redes sociais, onde partilha diferentes momentos da sua vida e do seu trabalho. Desta vez, foram as fotografias arrebatadoras que conquistaram os fãs.

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