Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

Olívia Ortiz, que brilhou como apresentadora do «Somos Portugal» , surpreende com a sua licenciatura em Fisioterapia no Instituto Politécnico de Castelo Branco. “A utopia seria Medicina, mas a quinta opção garantida foi Fisioterapia por décimas”, revelou no «Goucha», sem arrependimentos.

Não exerce a profissão, mas valoriza o impacto humano: “Deu‑me pessoas importantes da minha vida, valores de quem lida com fragilidades. Impacta a vida do outro e a tua também”, confessou, citando laços duradouros como com uma colega em França. “Estamos a receber mais do que damos, resolvemos coisas dentro de nós com as histórias dos outros”.

​Mesmo sem aplicar diretamente, defende: “Qualquer licenciatura desenvolve competências indiretas, como pensamento e estruturação de diálogo”.

Percurso na televisão portuguesa

Ao longo da carreira, Olivia Ortiz marcou presença em vários projetos televisivos, sobretudo na TVI. Entre os trabalhos mais conhecidos estão a apresentação dos pós-galas de «Casa dos Segredos - Secret Story», um dos reality shows de maior sucesso em Portugal.

Além da apresentação, também se aventurou, mais recentemente, na representação, participando na série «Queridos Papás», onde demonstrou a sua versatilidade artística.

Fenómeno nas redes sociais

Fora do pequeno ecrã, Olivia Ortiz tornou-se uma verdadeira sensação no mundo digital. As suas publicações, frequentemente marcadas por produções cuidadas e um estilo confiante, geram milhares de reações e comentários.

Aos 39 anos, a apresentadora exibe uma excelente forma física e é regularmente elogiada pelos seguidores, que não poupam palavras para destacar a sua beleza e elegância.