Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:29
Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta - TVI

Uma profissional cheia de talentos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Olívia Ortiz, que brilhou como apresentadora do «Somos Portugal» , surpreende com a sua licenciatura em Fisioterapia no Instituto Politécnico de Castelo Branco. “A utopia seria Medicina, mas a quinta opção garantida foi Fisioterapia por décimas”, revelou no «Goucha», sem arrependimentos.

Não exerce a profissão, mas valoriza o impacto humano: “Deu‑me pessoas importantes da minha vida, valores de quem lida com fragilidades. Impacta a vida do outro e a tua também”, confessou, citando laços duradouros como com uma colega em França. “Estamos a receber mais do que damos, resolvemos coisas dentro de nós com as histórias dos outros”.

​Mesmo sem aplicar diretamente, defende: “Qualquer licenciatura desenvolve competências indiretas, como pensamento e estruturação de diálogo”

Percurso na televisão portuguesa

Ao longo da carreira, Olivia Ortiz marcou presença em vários projetos televisivos, sobretudo na TVI. Entre os trabalhos mais conhecidos estão a apresentação dos pós-galas de «Casa dos Segredos - Secret Story», um dos reality shows de maior sucesso em Portugal.

Além da apresentação, também se aventurou, mais recentemente, na representação, participando na série «Queridos Papás», onde demonstrou a sua versatilidade artística.

Fenómeno nas redes sociais

Fora do pequeno ecrã, Olivia Ortiz tornou-se uma verdadeira sensação no mundo digital. As suas publicações, frequentemente marcadas por produções cuidadas e um estilo confiante, geram milhares de reações e comentários.

Aos 39 anos, a apresentadora exibe uma excelente forma física e é regularmente elogiada pelos seguidores, que não poupam palavras para destacar a sua beleza e elegância.

Relacionados

«Que é isto?»: Seguidores reagem a partilha de Olívia Ortiz, apresentadora e atriz

Mia Rose está noiva. Isabel Figueira e Olívia Ortiz já reagiram!

No estrangeiro, Olívia Ortiz deixa fãs de «queixo caído» com um ousado detalhe no vestido

De cortar a respiração: Olívia Ortiz faz 'subir as temperaturas' no Algarve

Olívia Ortiz revela estar a viver «momentos incríveis e de dor»: «Instabilidade, ansiedade e depressão»

Mais Vistos

Conheça a apresentadora de televisão que anda a tirar o fôlego nas redes sociais

Queridos Papás
Ontem
1

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao ver o casamento ser cancelado, Sara deixa promessa

Amor à Prova
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de ser encontrada, Vivi é confrontada com a verdade pura e dura

Terra Forte
Hoje
3

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
seg, 2 mar
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara mente a Cris sobre o estado de saúde Nico

Amor à Prova
ter, 20 jan
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás força Alice a envolverem-se

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália finge estar grávida

Amor à Prova
dom, 15 mar

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino ataca Caio quando ele menos espera

Terra Forte
dom, 15 mar

«Queremos todos viver aí»: a nova casa de Angie Costa é deslumbrante e está a deixar todos rendidos

Hoje

Parecem as «Maldivas em estado puro», mas fala-se português: Será este destino o segredo mais bem guardado?

Hoje

Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente

sáb, 14 mar

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao ver o casamento ser cancelado, Sara deixa promessa

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Diogo Amaral mostra-se a chorar em praia paradisíaca. O motivo é surpreendente

Hoje

Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

Hoje

Parecem as «Maldivas em estado puro», mas fala-se português: Será este destino o segredo mais bem guardado?

Hoje

«Queremos todos viver aí»: a nova casa de Angie Costa é deslumbrante e está a deixar todos rendidos

Hoje

Mãe de José Raposo celebra 91 anos e surge em fotografia especial e inesperada: «Uma idade bonita»

Ontem

Diogo Amaral surpreende mulher especial e a reação diz tudo: «Só pela gargalhada, já valeu a pena»

Ontem
Mais Fora do Ecrã