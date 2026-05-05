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Este vestido, ideal para cerimónias, está nas bocas do mundo. Sabemos onde comprar e o valor

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:11
Este vestido, ideal para cerimónias, está nas bocas do mundo. Sabemos onde comprar e o valor - TVI

Um sonho de vestido.

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Um vestido da linha Marciano by GUESS está a dar que falar entre as opções de cerimónia, sobretudo por conjugar um corte elegante com um visual sofisticado e feminino. O modelo, já usado por Olivia Ortiz, vem em duas cores — preto e amarelo — e está disponível em tamanhos do 36 ao 48.

Trata-se de um vestido longo de bandagem em mistura de viscose, sem mangas, com decote barco, detalhe em malha e fecho com zíper. O comprimento total é de 129 cm e a peça é fiel ao tamanho.

No site da marca, o vestido está à venda por 280€, reforçando o posicionamento da peça como uma opção mais premium para cerimónias e eventos especiais. "Amo o vestido", "tão linda" e "perfeição" foram apenas alguns dos elogios somados pela apresentadora ao usar esta deslumbrante peça.

Recorde-se que Olívia Ortiz é licenciada em fisioterapia e é atriz e apresentadora de televisão:

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