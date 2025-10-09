Queridos Papás

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras - TVI

As fotos sensuais que estão a dar que falar.

A atriz e apresentadora Olivia Ortiz, conhecida por dar vida a Helena na série «I Love it» a Cristina na novela «Destinos Cruzados» e recentemente a Carina na novela «Queridos Papás». A atriz voltou a chamar a atenção nas redes sociais com um post que rapidamente se tornou viral

Na publicação, Olivia surge em lingerie preta muito sensual, combinando um corpete com transparências e cuecas pretas, num cenário que aparenta ser a varanda de um hotel, transmitindo confiança e elegância. A atriz acompanhou a imagem com uma legenda destacando a sua escolha de estilo: «Edição limitada La Collezione da @intimissimi traz audácia e sofisticação combinadas nestas peças intemporais para entrar na nova estação com ainda mais confiança.»

O post gerou milhares de comentários de fãs e seguidores, muitos elogiando a sua beleza e presença. Entre as reacções destacam-se: «Poderosa, linda de morrer», «Uau», «Amei», «Perfeita», e «Linda, bela vista». Até o apresentador Zé Lopes comentou com um simples, mas enfático, «Nossa».

Com esta publicação, Olivia Ortiz reforçou a sua imagem de mulher confiante, sofisticada e segura de si, conquistando novamente a admiração do público.

