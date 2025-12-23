Queridos Papás

«Que mulherão»: Apresentadora arrasa com imagens em lingerie e deixa fãs sem palavras

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 28min
«Que mulherão»: Apresentadora arrasa com imagens em lingerie e deixa fãs sem palavras - TVI

Apresentadora exibe corpo escultural.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A atriz e apresentadora Olivia Ortiz, conhecida por interpretar Helena na série I Love It, Cristina na novela Destinos Cruzados e, mais recentemente, Carina em Queridos Papás, voltou a destacar-se nas redes sociais com uma publicação que rapidamente se tornou o centro das atenções.

No vídeo partilhado, Olivia surge em lingerie azul bebé, exibindo um corpo escultural e uma postura confiante que captou de imediato os olhares dos fãs e colegas. A atriz e apresentadora acompanhou a publicação com a legenda: «O poder do azul para atrair renovação e sorte e começar o ano com serenidade e mais confiança.»

A reação não se fez esperar. Nos comentários, a publicação recebeu uma série de elogios de seguidores e de figuras públicas. A atriz Marta Melro escreveu: «Nossa, que é que é isto!», enquanto outros fãs destacaram a beleza e confiança de Olivia com mensagens como: «Desliguem a internet por hoje, lindaaaaaa», «Deusaaaa», «Mulher, tu arrasas» e «Beleza inconfundível», entre muitos outros comentários positivos.

Com esta partilha, Olivia Ortiz não só mostrou a sua sensualidade e elegância, como também transmitiu uma mensagem de renovação, confiança e positividade para o início do ano, reforçando a sua presença marcante nas redes sociais e o impacto junto dos seguidores.

Aproveite para conhecer um pouco mais a artista e a sua vida:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Queridos Papás

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Queridos Papás
sex, 5 dez

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
sex, 21 nov

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
qui, 20 nov

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Queridos Papás
qua, 5 nov

«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego

Queridos Papás
seg, 3 nov

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
Mais Queridos Papás

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
dom, 14 dez
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Hector conhece Bárbara e falsifica a identidade

A Protegida
sáb, 6 dez
3

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Hoje
4

Exclusivo «Terra Forte»: Flor está fora de perigo e de regresso a casa

Terra Forte
dom, 21 dez
5

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi conta a verdade a Jennifer, revelando-se

Terra Forte
seg, 8 dez
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Hoje

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Hoje

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Hoje

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

Hoje

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Hoje

«Que mulherão»: Apresentadora arrasa com imagens em lingerie e deixa fãs sem palavras

Queridos Papás
Hoje

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Hoje

«Fiz uma promessa a mim mesmo»: Ângelo Rodrigues choca fãs

Hoje

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Hoje
Mais Fora do Ecrã