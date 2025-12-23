«Que mulherão»: Apresentadora arrasa com imagens em lingerie e deixa fãs sem palavras

A atriz e apresentadora Olivia Ortiz, conhecida por interpretar Helena na série I Love It, Cristina na novela Destinos Cruzados e, mais recentemente, Carina em Queridos Papás, voltou a destacar-se nas redes sociais com uma publicação que rapidamente se tornou o centro das atenções.

No vídeo partilhado, Olivia surge em lingerie azul bebé, exibindo um corpo escultural e uma postura confiante que captou de imediato os olhares dos fãs e colegas. A atriz e apresentadora acompanhou a publicação com a legenda: «O poder do azul para atrair renovação e sorte e começar o ano com serenidade e mais confiança.»

A reação não se fez esperar. Nos comentários, a publicação recebeu uma série de elogios de seguidores e de figuras públicas. A atriz Marta Melro escreveu: «Nossa, que é que é isto!», enquanto outros fãs destacaram a beleza e confiança de Olivia com mensagens como: «Desliguem a internet por hoje, lindaaaaaa», «Deusaaaa», «Mulher, tu arrasas» e «Beleza inconfundível», entre muitos outros comentários positivos.

Com esta partilha, Olivia Ortiz não só mostrou a sua sensualidade e elegância, como também transmitiu uma mensagem de renovação, confiança e positividade para o início do ano, reforçando a sua presença marcante nas redes sociais e o impacto junto dos seguidores.

