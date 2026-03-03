Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

  TVI Novelas
  Ontem às 16:11
Sensual e sofisticada: apresentadora dá que falar.

Aos 39 anos, Olivia Ortiz continua a afirmar-se como uma das figuras mais carismáticas e elegantes do panorama nacional. A antiga apresentadora é o rosto e o corpo de uma nova campanha de uma marca de lingerie, e as primeiras imagens divulgadas estão a dar que falar nas redes sociais.

O vídeo foi partilhado esta segunda-feira, dia 2, e rapidamente captou a atenção dos seguidores. Nas imagens, Olivia Ortiz surge com um conjunto bege rendado, adornado com delicadas flores brancas com um corpo escultural. Um modelo que a própria descreve como “elegante, de linhas românticas e estética minimalista”.

A escolha da peça realça a sua silhueta e reforça a imagem de sofisticação que a apresentadora tem vindo a consolidar ao longo dos anos. A produção aposta numa estética clean e luminosa, destacando não só a lingerie, mas também a confiança e presença da protagonista.

O impacto foi imediato. Em apenas poucas horas, a publicação somava quase quatro mil “likes”, com a caixa de comentários a encher-se de elogios e mensagens de admiração.

Entre as reacções deixadas pelos seguidores, multiplicam-se expressões de carinho e entusiasmo: «A mais bela»; «Está muito bem, desejo-lhe uma óptima semana»; «Sua linda maravilhosa»; «Uiiii».

Os comentários evidenciam a forte ligação de Olivia Ortiz ao público, que não poupou palavras ao elogiar a sua beleza e elegância.

Mais do que uma simples campanha publicitária, esta nova aposta reforça a imagem de uma mulher confiante, segura de si e confortável na própria pele. Aos 39 anos, Olivia Ortiz demonstra que a sensualidade pode caminhar lado a lado com a sofisticação e o bom gosto. A reação dos fãs comprova que continua a conquistar corações e a incendiar a Internet sempre que surge diante das câmaras.

