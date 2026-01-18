“Uma das maiores conquistas da minha vida”: Apresentadora famosa emociona fãs com anúncio especial

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:35
Um momento inesquecível.

A atriz e apresentadora Olivia Ortiz voltou a conquistar a atenção dos seus seguidores nas redes sociais com uma publicação que rapidamente se tornou o centro das atenções. Conhecida do grande público por interpretar Helena na série I Love It, Cristina na novela Destinos Cruzados e, mais recentemente, Carina em Queridos Papás, Olivia partilhou um momento muito especial da sua vida pessoal, marcado por emoção, conquistas e novos começos.

No post partilhado, a atriz revelou estar a atravessar uma fase intensa, recheada de sentimentos fortes e mudanças significativas, assumindo que 2026 começou da melhor forma possível. Nas suas próprias palavras, Olivia escreveu: «2026 a começar com uma das maiores conquistas da minha vida.»

A atriz explicou que este processo não começou agora. Há alguns meses, quando deu início a esta nova etapa, tomou uma decisão simbólica e carregada de significado: mudou a sua fotografia de perfil, pedindo proteção e orientação à “estrelinha” da sua mãe, numa referência emocionada que tocou profundamente os seguidores: «Têm sido tempos de muitas emoções, fechar de ciclos e novos capítulos. E agora, é real.»

Entre as mudanças mais marcantes, Olivia revelou a concretização de um sonho há muito desejado: uma nova casa, descrita por si como “um novo ninho a ganhar vida”. A atriz não escondeu o entusiasmo ao partilhar alguns detalhes do espaço, destacando o toque especial dos cortinados criados pelo @maria.monteiro.atelier, que acrescentaram charme e personalidade ao novo lar.

Entusiasmada com esta nova fase, Olivia Ortiz deixou ainda no ar o que promete ser uma partilha contínua com os fãs: «Vem aí o diário da proprietária. Preparem-se!»

A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho e apoio por parte de amigos, colegas e seguidores. Entre os muitos comentários, destacou-se o de Marta Melro, que escreveu: «És linda!» e «Ai a fase do colchão no chão 🥹… é tão maravilhoso! Aos recomeços 🥂! ❤️»

Também Mel Jordão fez questão de mostrar o seu apoio, comentando: «Que bommmm babe», enquanto outros seguidores deixaram mensagens como «Tão feliz por ti!!», «Está lindo! Vai ficar de sonho! Já quero dormir aí 😍» e «Um orgulho tão grande». Uma das mensagens mais marcantes resumiu o espírito desta nova etapa: «A quem muda, Deus ajuda! E a tua estrelinha vai sempre estar lá para te ajudar ✨»

Com esta partilha sincera e emotiva, Olivia Ortiz mostra-se grata, confiante e de coração aberto para tudo o que aí vem. Um novo capítulo começa, cheio de significado, amor e esperança — e os seguidores estão prontos para acompanhar cada passo desta nova jornada.

 

