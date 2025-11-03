Queridos Papás

«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 47min
«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego - TVI

A apresentadora consolida o seu estatuto como uma das figuras mais elegantes e carismáticas de Portugal.

Olivia Ortiz, atriz e apresentadora, conhecida por interpretar Helena na série I Love It, Cristina na novela Destinos Cruzados e, mais recentemente, Carina em Queridos Papás, voltou a destacar-se nas redes sociais com uma publicação que rapidamente se tornou viral.

Na imagem partilhada, Olívia surge em lingerie preta muito sensual, composta por um corpete com transparências e cuecas pretas, num cenário que aparenta ser a varanda de um hotel, transmitindo uma combinação perfeita de confiança e elegância. A atriz acompanhou a fotografia com a legenda: «Edição limitada La Collezione da @intimissimi traz audácia e sofisticação combinadas nestas peças intemporais para entrar na nova estação com ainda mais confiança.».

 

O post gerou milhares de comentários e reações de fãs e seguidores, que não pouparam elogios à sua beleza e presença. Entre as mensagens deixadas, destacam-se: «Com todo o respeito e atenção ao feminismo... Mas a " nossa " @_oliviaortiz é sem dúvida das mulheres mais sensuais que temos em Portugal», «Poderosa, linda de morrer», «Uau», «Amei», «Perfeita» e «Linda, bela vista». Até o apresentador Zé Lopes comentou com um simples, mas expressivo, «Nossa».

Com esta publicação, Olívia Ortiz reafirma a sua imagem de mulher confiante, sofisticada e segura de si, conquistando mais uma vez a admiração do público e consolidando o seu estatuto como uma das figuras mais elegantes e carismáticas do panorama nacional.

Aproveite para conhecer um pouco mais a artista e a sua vida:

Mais Queridos Papás

