À procura do penteado perfeito? Apresentadora ensina truque infalível e rápido para as festas de Natal

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:08
À procura do penteado perfeito? Apresentadora ensina truque infalível e rápido para as festas de Natal - TVI

Penteado de sonho.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Olivia Ortiz, atriz e apresentadora, conhecida por interpretar Helena na série I Love It, Cristina na novela Destinos Cruzados e, mais recentemente, Carina em Queridos Papás, voltou a destacar-se nas redes sociais com uma publicação que rapidamente se tornou viral.

No vídeo partilhado, a influencer mostra um momento de beleza que captou imediatamente a atenção dos seguidores. Olivia enrola o cabelo num “chouriço”, técnica que garante caracóis perfeitos, apesar de envolver calor extremo no cabelo. O resultado final é impressionante: cabelo cheio de ondas, com volume e movimento natural, demonstrando a experiência da atriz e a sua atenção às tendências de estilo.

Ora veja: 

Olivia Ortiz é reconhecida por estar sempre atenta às últimas tendências nas redes sociais, partilhando dicas e momentos do dia a dia com proximidade, leveza e autenticidade, o que lhe garante uma forte ligação com os seguidores. Este vídeo reforça o seu estatuto de referência no universo digital, não apenas como atriz, mas também como influencer de lifestyle e beleza.

A publicação tornou-se viral rapidamente, recebendo comentários elogiosos de fãs e colegas, destacando o talento de Olivia em criar conteúdos que combinam diversão, estilo e utilidade prática, inspirando quem a acompanha a experimentar novas tendências de forma segura e confiante.

Aproveite para conhecer um pouco mais a artista e a sua vida:

Relacionados

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Mais Vistos

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
sex, 21 nov
1

Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»

ter, 2 dez
2

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

A Protegida
Ontem
3

Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

A Protegida
ter, 9 set
4

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
5

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
qui, 4 dez

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

A Protegida
Ontem

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Queridos Papás
Ontem

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Festa é Festa
Ontem

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

À procura do penteado perfeito? Apresentadora ensina truque infalível e rápido para as festas de Natal

Hoje

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

Ontem

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Queridos Papás
Ontem

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Festa é Festa
Ontem

Mulher de Almeno Gonçalves reage à morte do marido e deixa promessa: «Farei por cumprir o Sonho»

qui, 4 dez

Laura Figueiredo apanhada de surpresa com gesto tocante: «Emociona-me este cuidado dos meus filhos»

qui, 4 dez
Mais Fora do Ecrã