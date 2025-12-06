À procura do penteado perfeito? Apresentadora ensina truque infalível e rápido para as festas de Natal

Olivia Ortiz, atriz e apresentadora, conhecida por interpretar Helena na série I Love It, Cristina na novela Destinos Cruzados e, mais recentemente, Carina em Queridos Papás, voltou a destacar-se nas redes sociais com uma publicação que rapidamente se tornou viral.

No vídeo partilhado, a influencer mostra um momento de beleza que captou imediatamente a atenção dos seguidores. Olivia enrola o cabelo num “chouriço”, técnica que garante caracóis perfeitos, apesar de envolver calor extremo no cabelo. O resultado final é impressionante: cabelo cheio de ondas, com volume e movimento natural, demonstrando a experiência da atriz e a sua atenção às tendências de estilo.

Ora veja:

Olivia Ortiz é reconhecida por estar sempre atenta às últimas tendências nas redes sociais, partilhando dicas e momentos do dia a dia com proximidade, leveza e autenticidade, o que lhe garante uma forte ligação com os seguidores. Este vídeo reforça o seu estatuto de referência no universo digital, não apenas como atriz, mas também como influencer de lifestyle e beleza.

A publicação tornou-se viral rapidamente, recebendo comentários elogiosos de fãs e colegas, destacando o talento de Olivia em criar conteúdos que combinam diversão, estilo e utilidade prática, inspirando quem a acompanha a experimentar novas tendências de forma segura e confiante.

Aproveite para conhecer um pouco mais a artista e a sua vida: