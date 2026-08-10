Vem aí em «A Madrasta»: Padre Tobias encosta Pedro à parede por causa de Diana

Na novela «A Madrasta», da TVI, Pedro está decidido em casar com Diana (a mãe verdadeira dos filhos). Diana vai demorar a dar a resposta e o Padre Tobias vai tomar uma atitude, com o objetivo de proteger a amiga. Vai encostar o empresário à parede.

Leia agora, na íntegra, as cenas dos próximos capítulos da novela «A Madrasta»:

Em «A Madrasta», Padre Tobias (Paulo Matos) diz que não tem dinheiro para contratar uma empresa e vai deixar as obras nas mãos de Edgar Trindade (Pedro Teixeira), conhecido como Picasso, e Carlos Murteira (Joaquim Horta), conhecido como Cajó.

Eles ficam muito entusiasmados e prometem fazer um bom trabalho. Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) chega e o Padre imagina qual seja o assunto.

O Padre diz que Pedro quer transformar Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) em madrasta dos próprios filhos.

Reveja ainda o momento em que Renato faz uma proposta indecente a Diana: