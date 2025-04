Morte do Papa Francisco leva Rita Pereira a fazer confissão inesperada

O Papa Francisco faleceu, esta segunda-feira (21 de abril de 2025), aos 88 anos.

O anúncio da morte do Papa foi feito esta manhã pelo cardeal Kevin Ferrell: «Caríssimos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino».

O mundo tem estado a reagir a esta notícia e Rita Pereira, também o fez. A atriz recorreu às redes sociais para fazer uma confissão relacionada com o Papa Francisco: «Único padre que me levou a assistir a uma missa».

De recordar que Papa Francisco esteve internado com uma pneumonia bilateral durante mais de um mês.

Neste domingo, 20 de abril, o chefe da Igreja Católica apareceu na Praça de São Pedro. Ainda debilitado, circulou de papamóvel entre os fiéis. Na mensagem de Páscoa, pediu a libertação de prisioneiros e criticou a corrida ao armamento.