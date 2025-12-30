Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível

Receitas de entradas para o Ano Novo, por Fábio Belo

Se está à procura de ideias práticas e saborosas para a passagem de ano, estas sugestões são a resposta certa. Antes e depois das 12 badaladas, apresentamos receitas de Ano Novo simples de preparar, ideais para impressionar os seus convidados sem complicações.

As propostas vão das entradas mais apetitosas aos pratos principais cheios de sabor, passando ainda por sobremesas capazes de elevar qualquer mesa de réveillon. Com estas opções, é possível criar um ambiente festivo e elegante, digno de um réveillon de hotel, no conforto da sua casa.

Para não perder tempo e garantir um menu memorável, explore a galeria acima e descubra as melhores sugestões para celebrar o Ano Novo, com receitas de Fábio Belo e Mafalda Agante.