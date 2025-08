Nunca mais engomámos: este spray perfuma e tira as rugas da roupa como por magia

Este artigo pode conter links afiliados*

Está à venda por 9 euros, tem mais de 700 avaliações na Amazon e promete facilitar o dia a dia de quem não tem tempo para engomar.

A correria do dia a dia deixa pouco tempo para tarefas como passar a ferro. Foi a pensar nisso que surgiu o spray anti-rugas da Lenor, à venda na Amazon por cerca de 9 euros, com mais de 700 avaliações e uma média de 4,3 estrelas. A ideia é simples: pulveriza-se diretamente na peça de roupa, alisa-se com as mãos e… está pronto a vestir.

Funciona mesmo?

Sim, e há cada vez mais pessoas a confirmá-lo. Uma das opiniões mais recentes refere: “Funciona muito bem, nós levamo-lo para viajar e remove as rugas das roupas sem passar a ferro.” Outra acrescenta: “Se estiver com pressa e não tiver tempo para passar a roupa, este é um produto perfeito para si. Experimente.”

Como se usa?

Basta aplicar uma pequena quantidade sobre a peça — o segredo está em não pulverizar demasiado. Depois, alisa-se com as mãos e deixa-se secar uns instantes. “Funciona mesmo, adorei. Um conselho: não deite muito,” escreve uma compradora. O produto atua rapidamente, suavizando o tecido e deixando um aroma fresco e primaveril.

Ideal para viagens e para o dia a dia

Este spray não serve apenas para emergências. “Sou fã do Lenor Crease Releaser desde que foi lançado. É perfeito para levar em viagem ou fins de semana fora. Além de remover as rugas, deixa um aroma maravilhoso nas cortinas e é ótimo para os uniformes da escola,” partilha uma utilizadora frequente. É compatível com vários tecidos e fácil de transportar.

Uma das opiniões mais claras diz tudo: “Estou bastante impressionado com este produto. É simples de usar e, depois de aplicado, a camisa fica como se tivesse sido passada a ferro. Sem dúvida, vou continuar a comprar.” É isso. Para quem não quer (ou não pode) perder tempo com o ferro, este spray é uma solução prática, acessível e surpreendentemente eficaz.

