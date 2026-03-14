«Para mim é deixar morrer.»: Estrela dos Morangos com Açúcar expõe situação alarmante

Patrícia Candoso, conhecida por ter conquistado o público como Sara, protagonista da primeira temporada de Morangos com Açúcar (2003), voltou a dar que falar, desta vez não pela representação, mas pelo compromisso com a cultura portuguesa.

A atriz recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo em tom de alerta, criticando a Câmara Municipal de Lisboa por não dar atenção às obras no Teatro Maria Vitória, uma das salas históricas da capital. Patrícia deixou claro que, para ela, o silêncio seria permitir que o teatro «morra»: «Hoje decidi tomar a iniciativa de partilhar este vídeo. Porque ficar à espera, em silêncio, para mim é deixar morrer. O Teatro Maria Vitória faz parte da história do nosso teatro e da nossa cidade. Não podemos aceitar que uma sala tão importante permaneça fechada. Este é um manifesto de solidariedade com todos os que fazem este teatro viver: artistas, técnicos, equipa e público. Se sentirem o mesmo, partilhem, comentem e ajudem a dar voz a este manifesto. O Teatro Maria Vitória tem de voltar a levantar o pano.»

O post gerou uma onda de apoio nas redes sociais, com fãs e colegas a mostrarem solidariedade: «Eu tive o privilégio de estar presente numa sessão fantástica, ri tanto que até a barriga doía. Espero abrir rapidamente!», «Bravo Patrícia, 100% de acordo com as tuas palavras», e «Estamos à espera de poder voltar a casa. Por favor, faça algo.», foram apenas alguns dos comentários.

Para além da sua carreira artística, Patrícia Candoso é mãe de duas filhas, Maria Clara (2018) e Margarida (2022), fruto da relação com Marco Santos. No passado, foi casada com o ator João Catarré, de quem se separou em 2009.

Com este manifesto, Patrícia reforça não só o seu papel de referência na ficção portuguesa, mas também o seu compromisso com a preservação da cultura e do teatro nacional, apelando à ação e à atenção das autoridades para que espaços históricos continuem a viver e a emocionar o público.