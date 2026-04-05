«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Patrícia Candoso, atriz, cantora e apresentadora portuguesa com mais de 20 anos de carreira, voltou a dar voz à realidade de muitos artistas em Portugal com um desabafo sincero e profundamente humano. Tornada conhecida do grande público em 2003, ao interpretar Sara na primeira temporada de “Morangos com Açúcar”, a artista continua a marcar presença, mas sem esconder os desafios de uma profissão feita de incertezas.

Ao assinalar o Dia das Mentiras, a atriz decidiu precisamente fazer o oposto: falar com total transparência sobre a sua vida profissional e as dificuldades de ser artista. “Hoje é dia das mentiras… mas apetece-me falar a verdade”, começou por escrever, abrindo caminho para uma reflexão que rapidamente tocou seguidores e colegas.

No seu testemunho, Patrícia Candoso expôs a instabilidade que caracteriza o mundo artístico, desmistificando a ideia de uma vida sempre glamorosa: “Sem trabalho e à espera de respostas”, foi a expressão que motivou o seu desabafo, uma frase que, fora de contexto, pode parecer alarmante, mas que, segundo a atriz, representa muitas vezes a normalidade da profissão.

“Ser artista é viver entre projetos. Entre chamadas que chegam… e muitas que não chegam”, escreveu, descrevendo uma rotina feita de expectativas, incertezas e constantes recomeços. Entre o entusiasmo de uma oportunidade e o silêncio que tantas vezes se prolonga, a realidade está longe de ser linear.

Com 25 anos de percurso, a atriz sublinha que o seu caminho tem sido marcado por espera, luta e capacidade de adaptação: “De aceitar trabalhos diferentes, de criar oportunidades, de continuar, mesmo quando não há garantias”, destacou, mostrando a resiliência necessária para se manter ativa na área.

Patrícia fez ainda questão de contrariar ideias pré-concebidas: “A vida dos artistas não é uma capa de revista. É feita de persistência. De resistência. De amor ao que se faz, mesmo quando não é fácil.”

Ainda assim, deixou claro que se encontra numa fase estável: “Apesar do título… estou bem! Trabalho, tenho outros projetos, sigo o meu caminho.” Mas sem esconder que a espera continua: “Sim, continuo à espera de respostas. Porque enquanto espero… não desisto.”

A publicação gerou uma forte reação por parte dos seguidores, com muitos a identificarem-se com as palavras da atriz. Entre mensagens de carinho e apoio, destacaram-se comentários que reforçam a dureza da profissão:

“Porque baixar os braços, nem pensar” ou “é preciso lutar para pagar as contas”, evidenciando que esta realidade é comum a muitos profissionais da área.

Outros elogiaram o talento e o percurso de Patrícia Candoso, sublinhando o reconhecimento que conquistou ao longo dos anos e o impacto que continua a ter junto do público.

Relembre-se de uma das últimas entrevistas feitas à atriz:

Mais do que um desabafo, o testemunho de Patrícia Candoso é um retrato fiel da vida artística em Portugal, onde o talento caminha lado a lado com a incerteza. E, acima de tudo, deixa uma mensagem clara e inspiradora: mesmo perante a dúvida e a espera, é o amor pela arte que mantém viva a vontade de continuar.