Atriz de Morangos com Açúcar está noiva. E o anúncio deixou todos a suspeitar de uma gravidez

A atriz Patrícia Candoso está noiva do companheiro de longa data e pai das filhas. E o anúncio do noivado não poderia ser mais original. Patrícia Candoso recorreu às redes sociais, mais simulou um anúncio de gravidez. Na verdade, era a partilha de que estava noiva de Marco Santos.

«Não há duas sem três… A primeira foi quando a clarinha nasceu. A segunda foi quando a Maggie nasceu. A terceira foi hoje, no dia em que comemoramos 14 anos juntos, e eu disse SIM», escreveu no carrossel de imagens, onde é possível ver, ao detalhe, o anel de noivado,

O pedido de casamento aconteceu no dia em que comemorava 14 anos de amor com Marco Santos.

O casal tem duas filhas: Clara, nascida em 2018, e Margarida, que veio ao mundo em 2022.

Percorra a galeria e veja as imagens do anel de noivado da atriz Patrícia Candoso.