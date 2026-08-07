Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Atriz de Morangos com Açúcar está noiva. E o anúncio deixou todos a suspeitar de uma gravidez

  • TVI Novelas
  • Ontem às 15:57
Atriz de Morangos com Açúcar está noiva. E o anúncio deixou todos a suspeitar de uma gravidez - TVI

Patrícia Candoso está noiva. Veja aqui o anel de noivado e o original anúncio

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A atriz Patrícia Candoso está noiva do companheiro de longa data e pai das filhas. E o anúncio do noivado não poderia ser mais original. Patrícia Candoso recorreu às redes sociais, mais simulou um anúncio de gravidez. Na verdade, era a partilha de que estava noiva de Marco Santos.

«Não há duas sem três… A primeira foi quando a clarinha nasceu. A segunda foi quando a Maggie nasceu. A terceira foi hoje, no dia em que comemoramos 14 anos juntos, e eu disse SIM», escreveu no carrossel de imagens, onde é possível ver, ao detalhe, o anel de noivado,

O pedido de casamento aconteceu no dia em que comemorava 14 anos de amor com Marco Santos.

O casal tem duas filhas: Clara, nascida em 2018, e Margarida, que veio ao mundo em 2022.

Percorra a galeria e veja as imagens do anel de noivado da atriz Patrícia Candoso.

 

Relacionados

São desde os anos 90 o casal com mais pinta do País. Quase 30 anos depois, as fotos do casamento ainda confirmam isso

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Este vídeo de Helena Isabel levou muitos a questionar se a atriz tem mesmo 74 anos

Nem atriz, nem apresentadora. Foi assim que Sara Prata ganhou um dos primeiros ordenados

Mais Vistos

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem
1

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje
2

Nuno Markl lamenta morte de conhecido ator em acidente de mota

qui, 6 ago
3

Exclusivo «A Madrasta»: Diana já tem um alvo. Esta é a pessoa que ela acredita ter cometido o crime

A Madrasta
Ontem
4

É agora ou nunca! Ainda vai a tempo de encomendar os seus óculos para o Eclipse

Ontem
5

Lembra-se de Pedro Sousa na pele do terrível Mateus Santa Cruz em «Quer o Destino»?

Queridos Papás
6 jun 2023
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Amor Seguro: Já estreou a nova novela da TVI. Um formato inovador com episódios curtos e emoções fortes

Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima tenta resistir, mas cede a um momento escaldante com Caio

Terra Forte
Ontem

A Madrasta - Pedro encurrala Ricardo: «Costumas assediar as tuas amigas?»

A Madrasta
Ontem

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Ontem

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem
FORA DO ECRÃ

Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

Hoje

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Ontem

Atriz de Morangos com Açúcar está noiva. E o anúncio deixou todos a suspeitar de uma gravidez

Ontem

São desde os anos 90 o casal com mais pinta do País. Quase 30 anos depois, as fotos do casamento ainda confirmam isso

Ontem

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem

Este vídeo de Helena Isabel levou muitos a questionar se a atriz tem mesmo 74 anos

Ontem
Mais Fora do Ecrã